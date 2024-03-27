الاحتلال يركز علی ضرب المستشفيات

العالم - فلسطين

استهداف مستشفيات قطاع غزة بات سياسية يومية يتبعها كيان الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المتواصل على القطاع والذي يقترب من نهاية شهره الخامس في ما يبدو مخططاً لإنهاء وجود القطاع الصحي في القطاع، مع إجبار المرضى والمصابين على النزوح.

مستشفى الشفاء ومحيطه غرب مدينة غزة تحول الى ساحة حرب حقيقية؛ دمار هائل بالمناطق المتاخمة للمجمع. طائرات الاحتلال قصفت منازل وبنايات وشققا سكنية في محيط المستشفى ترافق مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على المنازل وكل من يتحرك بالطرقات المحيطة بالمستشفى، ما أدى الی استشهاد العشرات وإصابة اخرين في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمجمع الطبي وتحتجز اطباء ومرضى.

مستشفيات الجنوب تعرضت كذلك للقصف والاقتحامات. في خانيونس اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي المدينة واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والنازحين وسط عدوان متواصل على مستشفى الامل كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على محيط مستشفى غزة الأوروبي.

القصف الاسرائيلي طال ايضاً مختلف مناطق القطاع وتركز على مدينة رفح جنوبي القطاع. ففيما شهدت المناطق الغربية والجنوبية لمدينة خانيونس قصفا مدفعياً مكثفاً، افيد باستشهاد وجرح عدد من المدنيين بقصف منزل بمنطقة خربة العدس شمالي محافظة رفح كما تم استهداف منازل أخرى بمخيم الشابورة ومنطقة الشوكة ومخيم يبنا وسط وشرق وجنوب المحافظة.

كما تعرضت مناطق وسط القطاع للقصف وأطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار تجاه ساحل مخيم النصيرات في حين تم تسوية مباني بالارض في منطقة شارع فلسطين بمدينة غزة.

وتستمر حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الثالث والسبعين بعد المئة ما تسبب بسقوط عشرات آلاف الشهداء غالبيتهم اطفال ونساء فيما وصلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة.