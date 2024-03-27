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جيش الاحتلال يستأنف تدريباته لتعزيز جهوزيته لحرب على جبهة الشمال

جيش الاحتلال يستأنف تدريباته لتعزيز جهوزيته لحرب على جبهة الشمال
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يسعى إلى تصعيد المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال عبر تنفيذ عمليات تسلل مقاتلين إلى المناطق الإسرائيلية من خلال منظمة "الجماعة الإسلامية"، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، فيما حذّر من أن "العمق اللبناني يتحول إلى ساحة حرب" وأن أي "عملية محدودة في لبنان قد تتطور إلى حرب" شاملة.

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب وكالة معا الفلسطينية ، يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، المصادقة على البرنامج التدريبي لسلاح الجو الذي استأنف تدريباته تدريجيا في الأسابيع الماضية، بعد أن كان قد جمدها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار المواجهات الحدودية مع حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن البرنامج التدريبي الجديد سيركز على تعزيز استعداد وجهوزية القوات الجوية لخوض حرب شاملة "على الجبهة الشمالية وجبهات أخرى"، و"الانخراط في قتال طويل الأمد من خلال تخطيط وتنفيذ النماذج العملياتية والسيناريوهات ذات الصلة بخصائص القطاعات والتهديدات المختلفة".

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