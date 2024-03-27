فيديو خاص: هكذا زفت جنين شهدائها

العالم - مراسلون

اغتيالٌ جديد في مخيم جنين، طائرة إنتحارية تابعة للاحتلال الاسرائيلي قصفت تجمعاً للشبان في مخيم جنين، استشهد اثنان منهم وأصيب خمسة عشر آخرون بعضهم إصابته خطيرة، وفي حي المراح شرق المدينة استشهد شاب ثالث برصاص الاحتلال خلال اقتحام دام لأكثر من 9 ساعات في عدة أحياء وبلدات في جنين، وسط اشتباكات مع المقاومين في كتيبة جنين وفصائل أخرى.

الاغتيالات التي تحضَّرت لها حكومة الاحتلال منذ العام الماضي، بعد معركة تموز عام 2023 بدأ الاحتلال في تكثيفها بعد السابع من اكتوبر في مخيم جنين ومخيمات شمال الضفة الغربية، عشرات الاغتيالات نفذها الاحتلال بحق المقاومين للنيل منهم بعد أن فشل في اعتقالهم او اغتيالهم.

يعرف الاحتلال ان القضاء على القوى الفلسطينية المسلحة في الضفة والغربية وفي غزة، لن يوقف المسيرة في هذا النضال المستمر.

ويعرف الفلسطينيون الاحتلال كما لا يعرفه أحد غيرهم، منذ أن هُجر أباؤهم وأجدادهم من أرضهم عام 48، ويعرفون ان لمواجهته طريقاً واحداً وفيه يسيرون.