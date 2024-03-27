13750 حلم قتل في غزة.. اليونسيف تعلن عدد شهداء الأطفال

العالم - خاص بالعالم

أكثر من ثلاثة عشر الفا وسبعمئة وخمسين طفلا استشهدوا في غزة خلال ستة أشهر فقط.. هذا ما أكدته وكالتا الأونروا واليونيسف التابعتان للأمم المتحدة مشيرتين الى استشهاد أكثر من عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وأكدت الأونروا أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية والقتل والتدمير في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار ولا سيما في حي الرمال، قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو اثنين وثلاثين الفا وخمسمئة شهيد ونحو اربعة وسبعين ألفا وتسعمئة جريح. وأشارت الوزارة الى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز نشرت تقريرا عنوانه 'تفصيل الإبادة الجماعية' وقدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشيرة الى أن الكيان رفضه رفضا قاطعا ولفتت البانيز الى أنها تلقت تهديدات خلال فترة تفويضها وإعدادها للتقرير.

وقالت الخبيرة الأممية في أحد نتائج تقريرها الرئيسي إن القيادة التنفيذية والعسكرية لكيان الاحتلال وكذلك الجنود أساؤوا عمدا استغلال مهام الحماية في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

