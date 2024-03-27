فيديو خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

العالم - مراسلون

أعداد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في ارتفاع مطرد بسبب تكثيف الاحتلال لحملات الاعتقال خاصة بعد السابع من أكتوبر، مؤسسات الأسرى في آخر إحصائية تحدثت عن أن العدد الإجمالي تجاوز 9200 معتقل من بينهم أكثر من 700 مصابون بأمراض مزمنة، إلى جانب مئات النساء والأطفال.

قالت مدير ةهيئة شؤون الأسرى ببيت لحم ماجدة الأزرق للعالم: "بلغت حصيلة الاعتقالات إلى اليوم ما يقارب 7800 أسير منهم 68 إمراة، وأكثر من 500 حالة اعتقال هي للنساء منذ اليابع من أكتوبر، و أكثر من 4450 حالة اعتقال إداري، وأكثر من 500 حالة اعتقال بحق الأطفال، كا اعتقال 68 صحفيا".





ظروف صعبة يعيشوها الأسرى وسط حرمان من أبسط الحقوق من قبل إدارة السجون، ما يعرضهم للخطر وانتشار الأمراض المعدية، في ظل إهمال صحي وطبي، هيئة الأسرى كشفت أن 118 أسيرا يقبعون في مركز غوش عتصيون بعضهم مضى على وجوده أكثر من 40 يوما.



يشار أن أعلى نسبة اعتقال سجلت في مدينتي القدس والخليل.

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يتطلع الفلسطينيون إلى إبرام صفقة ما بين المقاومة وكيان الاحتلال الإسرائيلي تنهي معاناتهم.