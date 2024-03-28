الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء الأقصى: تدمير11 آلية عسكرية للعدو وإيقاع عشرات القتلى والجرحى

شهداء الأقصى: تدمير11 آلية عسكرية للعدو وإيقاع عشرات القتلى والجرحى
الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى "أبو جهاد"عن تدمير 11 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وإيقاع عشرات الجنود بين قتيل وجريح في 45 مهمة مختلفة لمجاهدي الكتائب، تم خلالها استهداف القوات المتوغلة بقذائف الـ"R.P.G" والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب موقع"العهد"الإخباري، قال أبو جهاد:"تمكن مقاتلونا خلال الأيام الماضية من تدمير 11 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 45 مهمة نضالية مختلفة تم خلالها استهداف القوات المتوغلة بقذائف الـ"R.P.G" والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص، وكما أسقط مقاتلونا طائرة استطلاع من طراز "skylark 2"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال داخل قطاع غزة

وعبر قناته على التليجرام أعلن "أبو جهاد" عن إسقاط طائرة استطلاع من طراز "skylark 2"، ودك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال داخل قطاع غزة.

روابط ذات صلة

فيديو خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

13750 حلم قتل في غزة.. اليونسيف تعلن عدد شهداء الأطفال

خطة لضم بؤر استيطانية.. الاحتلال يستولي على آلاف الدونمات في الاغوار

جيش الاحتلال يستأنف تدريباته لتعزيز جهوزيته لحرب على جبهة الشمال