جيش الإحتلال يعلن مقتل رقيب إثر اشتباك بغزة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "عربي 21"، قال الجيش، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "الرقيب في الكتيبة 435 لواء غفعاتي نسيم كحلون (21 عاما) من مدينة الخضيرة قُتل في اشتباك جنوب قطاع غزة".



ولم يكشف جيش الاحتلال أي ملابسات حول مقتل الرقيب ولا تفاصيل الاشتباك.



وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 597 ضابطا وجنديا، من بينهم 253 سقطوا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ومنذ 7 أكتوبر، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

وقد أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق عن إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، مضيفا أن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، لافتا إلى أن 25 منهم جروحهم خطيرة.



وأشار إلى إصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 1509 أصيبوا خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.