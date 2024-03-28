وزير الخارجية الإيراني يصل إلى عشق آباد

العالم – إيران

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، إلى مطار عشق آباد، في زيارة لتطوير وتعزيز العلاقات مع تركمانستان، حيث كان في استقباله نائب وزير خارجية تركمانستان أحمد قربانوف.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين في تركمانستان بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وغادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، مساء الأربعاء طهران متوجها إلى عشق أباد بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في تركمانستان بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وسيكون تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنقل والعبور في مجال العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب في الإطار الإقليمي أحد محاور مباحثات وزير الخارجية الإيراني في تركمانستان.

وعشية هذه الزيارة أكد أميرعبداللهيان في تغريدة على منصة إكس بالقول؛ سأتوجه إلى عشق آباد في إطار السياسة الخارجية النشطة والدبلوماسية الديناميكية ومن أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين إيران وتركمانستان.

وأضاف: إن العلاقات الخارجية للحكومة الثالثة عشرة تتقدم بقوة وحكمة وعقلانية وبإنجازات مثمرة وواعدة.. سأشرح قريبا الإنجازات في مجال السياسة الخارجية.