إيران مصدر حيوي للحد من أزمة الطاقة في باكستان

العالم – إيران

وأفادت العلاقات العامة بوزارة التنمية والتخطيط الباكستانية أن "أحسن إقبال" التقى الأربعاء في إسلام آباد مع "رضا أميري مقدم" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين والزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى باكستان.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية وطويلة الأمد بين طهران وإسلام آباد، قال إقبال: إن تعزيز التواصل عبر طرق التجارة أمر مهم بالنظر إلى الحدود البرية والبحرية المشتركة التي يبلغ طولها 900 كيلومتر بين البلدين الجارين.

وشدد على ضرورة إنشاء طرق عبور فعالة للطرق والسكك الحديدية لتعزيز التعاون الاقتصادي بهدف مضاعفة حجم التجارة الحالي بين إيران وباكستان، والذي يبلغ 2.5 مليار دولار.

وشدد وزير التنمية والتخطيط الباكستاني أيضا على ضرورة تعزيز التجارة العابرة (الترانزيت) مع الجمهورية الإسلامية الايرانية من خلال تطوير الطرق البرية والسكك الحديدية.