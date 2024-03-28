عطايا: المقاومة بحثت في طهران أساليب تطوير العمل ونقاط ضعف العدو

العالم – إيران

وفي حديث لقناة الميادين، أمس ألاربعاء، أكد عطايا "وقوف محور المقاومة في معركة واحدة"، موضحا أن قيادة المقاومة الفلسطينية، استمعت في طهران لـ"مدى إمكانية تطور الإسناد الذي تقدّمه الجبهات المختلفة لغزة"، كما نقل تأكيد "القادة الإيرانيين استمرار دعمهم وإسنادهم للمقاومة الفلسطينية".

من جهة أخرى وضع عطايا اللقاءات المستمرة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، في سياق "التحالف المتين بين الحركتين على المستويين الميداني والسياسي".

كما أشار إلى أن القيادات الإيرانية، أكدت أن "هذه المعركة هي معركة الجميع، وأن الجهود يجب أن تركز على هزيمة العدو"، مضيفا: "الأخوة في إيران، أكدوا دعمهم لكل ما تراه قيادة المقاومة مهما ومناسبا في هذه المعركة".

وختاما أكّد إحسان عطايا، "حرص كل طرف في محور المقاومة، على هزيمة العدو الإسرائيلي ومحور الأعداء"، مبشّرا بأنّ "معركة طوفان الأقصى ستنتج عنها معادلة رادعة لحلف الأعداء تفاجئ الجميع".

ووصل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.

وأجرى رئيس الحركة والوفد المرافق، سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية، بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وخلال الزيارة التقى الوفد الفلسطيني، قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، ضمن برنامج مستمر بهدف تبادل الآراء بشأن آخر مستجدات الحرب على قطاع غزة.