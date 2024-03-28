مقررة أممية: الاحتلال یرتكب إبادة جماعية في غزة

العالم _ فلسطين

وأكدت ألبانيز أن ثمة الكثير من العناصر المنطقية التي تفيد بارتكاب الکیان عدة أعمال إبادة في قطاع غزة.

وقالت في تقريرها إن طبيعة وحجم الهجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين.

وخلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، شددت ألبانيز على أن الکیان ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".

القتل والإضرار والإخضاع

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

وقالت حركة حماس إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية، إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.

وأضافت الحركة في بيتن أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.

وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية "بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.