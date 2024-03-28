محادثات وزير الخارجية الإيراني في تركمانستان

العالم – إيران

كما سيلتقي أميرعبداللهيان بعد ظهر اليوم، نظيره التركمانستاني رشيد مراد أوف.

وتتناول المحادثات القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضايا الاقتصادية والتجارية والترانزيت والطاقة ومكافحة الإرهاب.

وتشترك إيران وتركمانستان بحدود طويلة تمتد لمئات الكيلومترات ويرتبطان بأواصر ثقافية ودينية وتاريخية وثيقة، لذلك فإن مسؤولي إيران وتركمانستان تبادلا خلال العامين ونصف العام الماضي الزيارات الدبلوماسية.

ووقعت إيران وتركمانستان وثائق للتعاون خلال زيارة الزعيم الوطني رئيس مجلس مصلحة شعب تركمانستان قربانقلي بردي محمد أوف العام الماضي إلى طهران.

وإثر توسيع التعاون بين البلدين خلال العامين ونصف العام الماضي، ارتفع حجم التبادل الاقتصادي من نحو 200 مليون دولار إلى 460 مليون دولار.

ويرافق وزير الخارجية الإيرانية في زيارته لعشق آباد، كل من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان ومجتبى دمير جي لو مدير عام دائرة أوراسيا بوزارة الخارجية وعلي رضا محمودي مدير عام الشؤون القنصلية بوزراة الخارجية.