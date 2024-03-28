جيش الاحتلال يبحث عن منفذ عملية اطلاق نار في أريحا

العالم - مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان منفذ العملية ترجل من السيارة وأطلق النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 4 مستوطنين، أحدهم بجروح خطيرة.

وأكد مراسل العالم ان منفذ العملية انسحب من المكان بسلام واستنفر جيش الاحتلال قواته في المكان، ونصب الحواجز وشرع بتفتيشات واسعة بحثاً عنه.

ووصفت طواقم الإسعاف الإسرائيلية، جروح المصابين بأنها بين الطفيفة والخطيرة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية توترا متصاعدا، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل تزايد اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وارتقاء شهداء، قوبل بتصعيد عمليات المقاومة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وتسببت في مقتل وإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين.