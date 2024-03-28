وزير الخارجية الإيرانية يلتقي الزعيم الوطني لتركمانستان ورئيس جمهوريتها

العالم – إيران

كما عقد وزير الخارجية الإيراني لقاء مع الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمد أوف.

وتركزت المحادثات الثنائية على القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة القضايا الاقتصادية والتجارية والترانزيت والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر ان يلتقي أميرعبداللهيان بعد ظهر اليوم، وزير خارجية تركمانستان رشيد مراد أوف.

وتأاتي الزيارة بينما يتم تطبيق وثائق التعاون التي وقعت بين إيران وتركمانستان العام الماضي خلال زيارة قربانعلي بردي محمد أوف الزعيم الوطني رئيس مجلس مصلحة الشعب بتركمانستان إلى طهران.

ونتيجة لتوسيع التعاون بين البلدين، ارتفع حجم التبادل الاقتصادي من نحو 200 مليون دولار إلى 460 مليون دولار خلال العامين ونصف العام الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية الإيرانية يزور عشق آباد على رأس وفد يضم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان والمدير العام لشؤون أوراسيا بوزارة الخارجية والمدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.