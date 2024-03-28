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جيش الإحتلال يواصل إقتحام الشفاء ويعدم 200 فلسطيني

جيش الإحتلال يواصل إقتحام الشفاء ويعدم 200 فلسطيني
الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل إلى جانب الشاباك إجتياح مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة"معا"الفلسطينية، أفاد جيش الاحتلال أنه منذ بداية العملية العسكرية قتل حوالي 200 فلسطيني بزعم انهم مقاومين .

وزعم جيش الاحتلال، تم إجلاء المرضى والطاقم الطبي إلى مجمعات بديلة أنشأها لتزويدهم بالعلاج الطبي.

كما صرح الجيش أن جنوده يواصلون اجتياح في مدينة خان يونس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32552 شهيدا و74980 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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