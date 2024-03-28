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كنعاني يعقب على "تفصيل الإبادة الجماعية" في غزة

كنعاني يعقب على
الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الحكومات الوطنية والأوساط السياسية والحقوقية الدولية، ليست الآن على محك تحكيم الرأي العام العالمي فحسب، بل باتت معرضة لحكم التاريخ عليها.

العالمإيران

وتعقيبا على تقرير مقررة الأمم المتحدة تجاه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة كتب كنعاني اليوم الخميس على حساب وزارة الخارجية الإيرانية على منصة "إكس" أن: "جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، حظيت اليوم بتأكيد وتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة."

وأكد كنعاني أن: "الحكومات الوطنية والأوساط السياسية والحقوقية الدولية، ليست الآن على محك تحكيم الرأي العام العالمي فحسب، بل صارت معرضة لحكم التاريخ عليها.. فهل ستعمل بما تمليه عليها مسؤوليتها الانسانية والقانونية والتاريخية؟"

يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوردت في جانب من تقريرها: يمر قرابة 6 أشهر على الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة المحتلة، وهذا من واجبي أن أبلغ عن أفظع شيء تقدر البشرية على ارتكابه، وتقديم معطياتي: "تفصيل الإبادة الجماعية".

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