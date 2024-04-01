شاهد كيف بدا مجمّع الشفاء الطبي بغزة بعد إنسحاب جيش الإحتلال منه

العالم – خاص بالعالم

مجمع الشفاء الطبي بات اثر بعد عين، انسحاب جيش الاحتلال منه بعد عملية اقتحام وحصار استمرت أسبوعين كشف حجم الجريمة الانسانية التي خلفها.

المجمع الطبي خرج عن الخدمة بشكل كامل، بعد قيام جيش الاحتلال باحراق المباني، وخلال هذه الجريمة استشهد مئات المدنيين، وغالبية الجثث كانت اما متحللة او متفحمة بعد قيام جنود الاحتلال بحرقهم، وتم الكشف عن مقابر جماعية داخل المجمع الطبي وفي محيطه.



خلال هذه الجريمة قام جيش الاحتلال بتدمير مئة جهاز غسيل كلى، واكثر من ثمانمائة سرير طبي، وبتدمير مجمع الشفاء الطبي يكون قطاع غزة قد فقد ثلث الخدمة العلاجية فيه.

وخلال فترة الهجوم على المجمع كان جيش الإحتلال يعرقل وصول الفرق الإغاثية وممثلي المنظمات الدولية إلى المنطقة للقيام بمهام إنسانية أو عمليات إجلاء، ما أدى إلى أزمة إنسانية وصحية في محيط المجمع ايضا.



المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اكد ان عملية جيش الاحتلال في المجمع الطبي تخالف أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني.

واضاف ان جيش الاحتلال لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال. لافتا الى ان كل ذلك يعد دليلا على وجود النية لدى كيان الاحتلال في ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووثق المرصد قتل جيش الاحتلال للاطفال في المجمع، بالاضافة الى قيامه باعتقالات تعسفية للفلسطينيين في محيط المستشفى، ونهب الاموال من المنازل الموجودة في محيطه.



حركة حماس أكدت أن جريمة الإحتلال في مجمع الشفاء الطبي تؤكد طبيعته ككيان فاشي خارج عن قيم الحضارة والإنسانية.

واضافت ان هذه الهجمة الهمجية على قطاع غزة تؤكد من جديد حقيقة ما يسعى له العدو بدفع أبناء الشعب الفلسطيني للهجرة عن أرضه تنفيذا لمخططاته بتصفية القضية الفلسطينية.



جريمة مجمع الشفاء تؤكد مرة اخرى ان الجيش لم ولن يحقق اي انجاز على الارض في وجه المقاومة الفلسطينية، وان ما حققه هو الدمار والاجرام فقط، وهو امر ليس بغريب على كيان مجرم فاشي يدرس كل طرق الارهاب.

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