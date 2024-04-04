مسيرة لأطفال الخليل بالضفة الغربية تدعو لوقف الإبادة بحق أطفال غزة

العالم – خاص بالعالم

وقالت مجدولين عمصيني من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال:"لدينا 31 طفلا استشهدوا في شمال غزة نتيجة نقص الدواء وسياسة التجويع وفي الضفة الغربية، ايضا لدينا 113 طفل منذ بداية السابع من اكتوبر واكثر من 500 طفل تم اعتقالهم، وبالتالي فان السياسات الاحتلال التي تطبقها في الداخل قطاع غزه والضفة الغربية حتى اليوم، لذلك ننادي اليوم بأوقفوا الحرب وأوقفوا الابادة الجماعية ضد اطفالنا في غزة".



وقالت ديما أبو سنينة وهي طفلة مشاركة بالفعالية:"احببنا ان نوصل رسالة بأن اطفال غزة ومثل أطفال العالم حقهم في الحياة في العيش وحقهم في ان يعيشوا في بيئة آمنة وحقهم أن يروا مستقبلهم وان يتعلموا ويدرسوا لا ان يكون وسط اشلاء ودماء".



في يوم الطفل الفلسطيني، المئات منهم داخل سجون الاحتلال يعانون ظلم احتلال لا يرحم، جزء منهم رهن الاعتقال الاداري في ظروف صعبة للغاية.

مؤسسات الأسرى ناشدت العالم في يومهم ضرورة الوقوف عند مسؤولياته، وانهاء معاناتهم.



وقال أمجد النجار الناطق الاعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني:"بعد السابع من اكتوبر الاحتلال الاسرائيلي اعتقل اكثر من 500 طفل فلسطيني من كافة محافظات الوطن ونفذت بحقهم اجراءات قمعية وتنكيلية بل ارتقى منهم شهداء داخل سجون الاحتلال، نتيجة تلك الاجراءات لا يزال الان 220 طفل داخل السجون الاسرائيلية منهم 23 طفل من قطاع غزة ممنوعين من زيارة المحامي ومن لقاء الصليب الاحمر".



من وسط الآلام لا زال هناك أمل أن تنتهي حرب الابادة ويعيش أطفال فلسطين بسلام.

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