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شهود عيان يفضحون ممارسات الاحتلال في مجمع الشفاء

شهود عيان يفضحون ممارسات الاحتلال في مجمع الشفاء
الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جريمته بحق مجمع الشفاء الطبي والمتواجدين داخله وفي محيطه، مشيرًا إلى وجود معلومات حول إعدام جنود الاحتلال أكثر من 200 مواطن من النازحين داخل المجمع، واعتقال نحو ألف آخرين.

العالم _ فلسطين

وأضاف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي: إنه يجري تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

وأوضح أنه حسب الشهادات لبعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه، فيما تواصل قصف وتفجير المنازل وبيوت المواطنين في المنطقة المحيطة، بما فيها قصفها فوق رءوس ساكنيها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أحكمت إغلاق بعض العمارات السكنية التي يتواجد بها سكان، وتستهدف هذه العمارات بالقصف والقنص، ما أوقع شهداء وجرحى دون التمكن من وصول الإسعافات لهم.

وأدان هذه الجريمة الجديدة والمتواصلة على مرئي وسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجزرة بحق هذا الصرح الطبي والمدنيين المحميين بقوة القانون الإنساني.

وشدد على أن عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الاول لمجمع الشفاء الطبي واستهداف المستشفيات بالقصف، هو ما شجع الاحتلال على المضي في جريمة استهداف المستشفيات والمقرات الطبية واقتحامها.

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