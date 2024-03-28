فيديو خاص: أبرز التعليقات على قرار وقف الحرب في غزة

العالم - نقطة تواصل

وبعد قرابة 6 أشهر من العدوان والابادة وجرائم الحرب والتدمير والتجويع والموت الاحمر، اجتمع مجلس الامن وقرر وقف اطلاق النار في قطاع غزة فيما تبقى من ايام شهر رمضان المبارك متجاوزا الفيتو الاميركي الذي استخم من قبل 3 مرات لمنع صدور أي قرار يطالب بوقف العدوان على القطاع.

وصوت 14 عضوا لصالح القرار 2728، فيما لم يصوت أحد ضده، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

سؤال الحلقة: هل سيلتزم الكيان الصهيوني بقرار مجلس الامن حول وقف اطلاق النار في غزة؟

بامكانكم الرد والتعليق على هذا السؤال على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لعرضها في نقطة تواصل الاسبوع المقبل ان شاء الله.

المزيد في الفيديو الكامل للحلقة ...