الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: أبرز التعليقات على قرار وقف الحرب في غزة

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من الاحداث والاخبار والتطورات الخاصة بفلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة المحاصر، حظيت بتفاعل واهتمام رواد المنصات الرقيمة في دول الخليج الفارسي العربية وهي موضوع هذه الحلقة من برنامج نقطة تواصل.

العالم - نقطة تواصل

وبعد قرابة 6 أشهر من العدوان والابادة وجرائم الحرب والتدمير والتجويع والموت الاحمر، اجتمع مجلس الامن وقرر وقف اطلاق النار في قطاع غزة فيما تبقى من ايام شهر رمضان المبارك متجاوزا الفيتو الاميركي الذي استخم من قبل 3 مرات لمنع صدور أي قرار يطالب بوقف العدوان على القطاع.

وصوت 14 عضوا لصالح القرار 2728، فيما لم يصوت أحد ضده، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

سؤال الحلقة: هل سيلتزم الكيان الصهيوني بقرار مجلس الامن حول وقف اطلاق النار في غزة؟

بامكانكم الرد والتعليق على هذا السؤال على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لعرضها في نقطة تواصل الاسبوع المقبل ان شاء الله.

المزيد في الفيديو الكامل للحلقة ...

روابط ذات صلة

العدل الدولية تُصدر تعاليم جديدة بشأن قطاع غزة

استطلاع: غالبية الأمريكيين يرفضون العدوان الإسرائيلي على غزة

فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!