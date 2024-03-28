البنتاغون يجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة لحفظ السلام في غزة

العالم - فلسطین

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أنه "يجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات أولية حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة فيما بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني".

ونقلت عن مسؤولين بوزارة الدفاع ومسؤولين اثنين بإدارة بايدن قولهم إن الخيارات المقترحة "لا تشمل" نشر قوات أميركية على الأرض، موضحة أن تمويل وزارة الدفاع سيذهب نحو احتياجات قوات الأمن وإكمال المساعدات المقدمة من الدول الأخرى.

فيما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة قائلًا: "نحن نعمل مع شركائنا على سيناريوهات مختلفة بشأن شكل الحكم والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل مترددة في الانخراط بمثل هذه المحادثات، قبل القضاء على "حماس" عسكريًا، وتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية في غزة".

أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، ذكرت الصحيفة أنه "لم يتضح بعد من الذي سيقوم بتدريب وإعداد أعضائه، والذي قد يشمل نحو 20 ألفًا من عناصر الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية".

في حين أشار مسؤول بوزارة الدفاع إلى أن واشنطن بدأت البحث في خيار دعم قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة مع بداية العام الجديد، عندما كانت التوقعات تشير إلى أن إسرائيل قد تبدأ في إنهاء عملياتها العسكرية قريبًا.

وأوضح المصدر أنه رغم المحادثات الأميركية مع الشركاء الإقليميين حول الشكل الذي ستبدو عليه مثل هذه القوة، لم يؤكد أي منهم المشاركة في الخطة التي لم يتم الانتهاء منها.

ويواصل جيش الإحتلال قصف القطاع منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.