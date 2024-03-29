العالم - بانوراما

حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تتهدد أهالي غزة في ظل منع دخول المساعدات إلى القطاع. وقال المتحدث بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوقت بدأ ينفد في غزة، وإن القطاع بات أمام مجاعة قاتلة، حيث يواجه أكثر من مليون ومئة ألف شخص هناك خطر المجاعة.

وأضاف دوجاريك أن حوالي سبعين بالمئة من سكان شمال غزة يواجهون جوعا رهيبا، مشيرا إلى أن المستشفى الواحد في القطاع يستقبل أكثر من خمسة عشر طفلا يوميا يعانون من سوء التغذية.

الملف الثاني: تشهد العديد من الدول العربية تظاهرات وفعاليات متضامنة مع غزة وداعية لوقف التعامل مع كيان الاحتلال.



وواصل آلاف الأردنيين فعالياتهم الغاضبة قرب سفارة كيان الاحتلال في عمان، وذلك تحت شعار حصار سفارة الاحتلال في عمان، حيث يطالبون بإغلاق السفارة ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

المغرب وتونس أيضا شهدا تظاهرات حاشدة دعما لأهالي غزة حيث طالب المتظاهرون بتقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته. هذا ويعول كثيرون على الحراك الشعبي العربي لاسيما في اليمن ودول أخرى للضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر فعالية لوقف العدوان على غزة



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