كاتب مسيحي شهير يزيح الستار عن كتاب حول سيرة أهل البيت(ع)

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وخلال المراسم قال محمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني نحن بحاجة إلى ثورة جديدة في مجال النشر وعرض الآثار والمؤلفات القيمة باللغات العالمية، ومن حسن الحظ بدأ المعنيبن في منظمة الثقافة والعلاقات الدولية هذه الخطوة الجبارة.



في مراسم حضرها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وعدد من الشخصيات والمعنيين وعلى هامش المعرض الدولي الحادي والثلاثين للقرآن الكريم، أزيح الستار عن ترجمة الدورة الكاملة لكتاب حول سيرة أهل البيت(ع) تحت عنوان 'أسرار المحبوبين' من تأليف الفيلسوف والكاتب والشاعر المسيحي اللبناني 'ميشال كعدي'.

لقد خطى البروفيسور 'ميشال كعدي' الخطوة الرئيسية، وهذه هي ميزة المحب للعصمة والطهارة، وهي ميزة الإنسان المتكامل الذي يسطع نجمه بين الآخرين، وعندما تتعرض القلوب لأنوار أهل البيت(ع)، يبرز الإنسان المتكامل كعنصر ناشط في رحاب أهل البيت، وتكون آثاره هي التي تدل على نقاء قلبه وصفاء باطنه الذي بات مرآة تعكس حب أهل البيت (ع).



هذه الدورة المؤلفة من ستة مجلدات تحمل عناوين، 'الزهراء رائدة الأديبات'، 'في رحاب الإمام الحسن المجتبى'، الإمام الحسين نموذج رسالي'، الأبعاد المعنوية والمعلمية لشخصية الإمام الرضا (ع)'، 'سيرة وسلوك المحبوبين'، 'الإمام زين العابدين (ع) والفكر المسيحي'، وكلها تدرس سيرة أهل البيت(ع) من وجهة نظر الأدباء المسيحيين.



هذا وإن حب اهل البيت عليهم السلام لا نهاية له، ولا يختص بالمسلمين بل نشهده عند الديانات الأخرى وخاصة المسيحيين، ومنهم البروفيسور والأديب المسيحي اللبناني الدكتور “ميشال كعدي” الذي ذاع صيته في أرجاء العالم واشتهر بحبه لأهل البيت عليهم السلام، وله مسيرة طويلة في البحث لسيرة أهل البيت عليهم السلام.

محمد لاجوردي.