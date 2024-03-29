بالفيديو.. العدل الدولية تصدر امرا لكيان الاحتلال بادخال المساعدات لغزة

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الكيان الإسرائيلي في قصف اتهام محكمة العدل الدولية مجدداً بعد أن أصدر قضاتها بالإجماع أمراً طالبوا الكيان الإسرائيلي من خلاله بأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون تأخير.

قضاة المحكمة العدل أكدوا في بيان إن الفلسطينيين في غزة يواجهون تدهور الظروف المعيشية، مشيرين إلى إنهم لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، لكن هذه المجاعة بدأت بالفعل في الظهور.

قرار محكمة العدل الدولية لاقى ترحيباً إقليميا ودوليا حيث أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أهمية تأكيد المحكمة على التزام الكيان الإسرائيلي بضمان عدم ارتكابها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّه وثّق أدلة ومشاهدات حول مواصلة الاحتلال ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.

الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية اعربت عنه أيضاً وزارة الخارجية السعودية التي أكدت دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مجددةً مطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

كما رحبت الخارجية الأردنية، بقرار المحكمة الدولية مؤكدة أن من شأن هذا القرار وقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والتي تتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يحتاج اليها اهالي القطاع.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت حكماً في شهر في يناير/كانون الثاني، أمرت فيه الكيان الإسرائيلي بالامتناع عن أي أعمال، يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواته بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

