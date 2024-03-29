شاهد.. مجزرة من نوع آخر يرتكبها جيش الاحتلال في مجمع الشفاء؟!!

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وذلك وسط حالة من الارهاب النفسي والجسدي، عبر تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بالقصف والتدمير أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

لمئة وخمسة وسبعين يوما، لا تزال آلة القتل الإسرائيلية تمعن في اراقة دماء الفلسطينية في قطاع غزة، قصف عنيف وغارات لطائرات الاحتلال على أحياء وأبراج سكنية ومناطق مأهولة، يخلف مئات الشهداء والجرحى.

الغارات الاسرائيلية أسفرت عن ست مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها اثنين وستين شهيدًا وواحد وتسعين جريحا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، من الشمال، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بقصف طال مسجد 'سعد بن أبي وقاص' في جباليا. ومع انتقال زخم العمليات إلى جنوب القطاع، يعمل جيش الاحتلال على استهداف المنازل ومخيمات النازحين، مصادر محلية أفادت باستشهاد اثني عشر مواطنا وإصابة آخرين في قصف منزل في خان يونس جنوبا.

المجازر الاسرائيلية طالت المباني السكنية في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوا جنوبها، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما استشهد وجرح عدد من المواطنين في استهدف مخيمي الشاطئ والنصيرات وسط القطاع. لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من اثنين وثلاثين ألفا وخمسمئة وخمسين شهيدًا ونحو خمسة وسبعين الف جريح منذ بداية العدوان.

على الأرض، يشهد القطاع معارك محتدمة، حيث أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا، فيما تبنت سرايا القدس قصف تجمعات لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، وسط اعتراف جيش الاحتلال بإصابة ثمانية من جنوده.

نيويورك تايمز أشارت إلى أن المقاومة والفصائل الفلسطينية شنت سبعين هجوما ضد القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء منذ الثامن عشر من مارس آذار، مؤكدة أن الهجمات تشير إلى فاعلية كبيرة.