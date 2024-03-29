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شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في غزة

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في غزة
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين  وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "زكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، باستشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين، جراء قصف إسرائيلي بالطائرات المُسيرة استهدف نادي الشجاعية الرياضي، شرق مدينة غزة.

وأضاف أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 20 آخرون، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة غزة الصناعية، شرق مدينة غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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