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للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده..

125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة لشهر رمضان المبارك بالأقصى

125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة لشهر رمضان المبارك بالأقصى
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 125 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، إن شعبنا الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقد أدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.

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