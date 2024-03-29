قتلى وجرحى بصفوف الإحتلال اثر استهداف المقاومة جنوده بخان يونس

العالم - فلسطين

وأكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "R.P.G" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، أفادت المصادر بأنّ المقاومة تخوض اشتباكاتٍ ضاريةً ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المحورين الشرقي والجنوبي لمجمّع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وفي حي الأمل ومحيطه غربي خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك، استهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" وجرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال شرقي محافظة خان يونس.

وفجّر مجاهدو الكتائب في القرارة منزلاً في قوةٍ إسرائيلية راجلة بعد تفخيفه، موقعين أفرادها بين قتيل ومصاب، لتؤكّد الكتائب هبوط مروحية إسرائيلية في إثر العملية من أجل إجلاء القتلى والمصابين الإسرائيليين.