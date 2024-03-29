بالفيديو.. طوفان بشري يمني دعما لقطاع غزة

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه انطلقت التظاهرات في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع التظاهرات في 14 محافظة يمنية، مشيرا الى ان هذه التظاهرات جاءت استجابة لدعوة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اطار استمرار الحراك الشعبي المناصر لفلسطين.

واضاف ان تظاهرات اليوم تأتي بالتزامن مع احياء اليوم الوطني للصمود مع دخول العام العاشر للعدوان على اليمن وهي تاتي للتاكيد على صمود الشعب اليمني امام اي عدوان و ان حتى في العام العاشر للعدوان فلسطين ستبقى القضية الاولى.

وتابع ان علت الاصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية ولمناصرة غزة وتنديدا باستمرار مجازر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ورفعت الاعلام اليمنية الى جانب الاعلام الفلسطينية.

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