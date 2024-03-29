عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس

العالم – إيران

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن الهدف من هذا الغرض هو إظهار قدرة محور المقاومة في المنطقة البحرية، وإن إجراء العرض يحمل رسالة للكيان الصهيوني الظالم.

وقال قائد البحرية في حرس الثورة: سيتم الاحتفال بيوم القدس هذا العام في جميع أنحاء العالم على نطاق أوسع من كل عام، وهذه هي السنة الثانية التي يقام فيها العرض الوطني بشكل عفوي.

وأوضح الأدميرال تنكسيري: في بلادنا نتوقع أيضا ظهور أكثر من ثلاثة آلاف زورق ركاب خفيف وثقيل في 13 مكانا على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد .

وأوضح: زوارق إيران وزوارق دول محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن ولبنان ستسير بشكل متزامن يوم الخميس المقبل مع رفع العلم الفلسطيني.