رد ساحق للمقاومة اللبنانية على تمادي كيان الاحتلال

العالم - العين الإسرائیلیة

جيش الاحتلال في حرب حقيقة على جبهة جنوب لبنان منذ نصف سنة وحزب الله يرد على هذه الاعتداءات التي تطال لبنان وبينها مجزرة الهبارية ضد عناصر تابعة للجماعة الاسلامية في لبنان .

الرد الصاروخي على الاعتداءات الصهيونية في العمق اللبناني استهدف كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان واشار الاعلام العبري الى الدمار الذي اصاب المستوطنة المذكورة.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي خليل نصرالله الى ان التوصيف الذي يستخدمه الاعلام العبري ذكر بالتسعينيات ان صواريخ المقاومة تخطت القبة الحديدة بشكل كبير ضمن تكتيكات عمل المقاومة. بالاضافة الى ما قاله قائد المنطقة الشمالية والملاحظ هو استهداف الطواقم الطبية التابعة للجماعة الاسلامية لحزب الله والهيئة الصحية.

واضاف ان الاحتلال يعتبرهم بانهم عناصر لحزب الله او عناصر في الجماعة الاسلامية او عناصر في حركة امل وبالتالي يضرب هذه النقطة في محاولة للقول انهم مشتركين، وحتى في هذه النقطة المقاومة ترد وراينا كيف ردت عليهم وتحديدا في كريات شمونة .

وتابع انه ليست المرة الاولى التي تستخدم المقاومة صورايخ فلق ولكن قصدت المقاومة اظهار هذا المشهد وعملية الاطلاق، كما اظهر الاحتلال عملية الاطلاق وحجم الدمار.

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