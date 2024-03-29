نمو التبادلات التجارية بين إيران وبيلاروسيا بنسبة 40% عام 2023

العالم – إيران

وحسب تقرير للسفارة الإيرانية في مينسك، أدلى السفير صانعي بهذه التصريحات خلال اجتماع للتعريف بالقدرات والإمكانات الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية، والذي حضره ممثلو 170 شركة بيلاروسية نشطة في مجالات الإنتاج الصناعي وصناعة الأخشاب والصناعات الخفيفة والأغذية والتجارة والاستثمار والنقل والأدوية والمصارف.

وأضاف صانعي في هذا اللقاء الذي عقد بمبادرة من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مينسك وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لجمهورية بيلاروسيا: أن عدم وجود بنية تحتية مناسبة للنقل والخدمات المالية والمصرفية والتبادلات والتفاعلات الجمركية بالدرجة الأولى وعدم معرفة رجال أعمال البلدين بالإمكانيات والقدرات الاقتصادية للجانب الآخر، بالدرجة الثانية، تعد من أهم العقبات والمشاكل في تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك.

كما أكد سفير إيران في بيلاروسيا على ضرورة بذل الجهود المشتركة والتعاون بين مؤسسات البلدين لإزالة هذه العقبات.

* إيران شريك استراتيجي لبيلاروسيا

وأكد نائب رئيس غرفة التجارة البيلاروسية، في معرض ترحيبه بعقد مثل هذه اللقاءات، على أهمية هذا الحدث في تطوير العلاقات بين مينسك وطهران، وقال: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لبيلاروسيا، والعديد من الشركات لديها إرادة جادة ومقترحات محددة لتطوير التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة مع إيران.

وبالإشارة إلى ديناميكيات التجارة بين بيلاروسيا وإيران، أكد دينيس ميليشكين على تفعيل القدرات القائمة لتطوير وتنويع استيراد وتصدير السلع والخدمات، والتعاون في مجال تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا بين البلدين.

وقدم الملحق التجاري للسفارة الإيرانية في مينسك أيضا تعريفا بجانب من القدرات والفرص الاقتصادية والاستثمارات والبنية التحتية اللوجستية والفعاليات التجارية لجمهورية إيران الإسلامية للناشطين الاقتصاديين الحاضرين في هذا الاجتماع.

كما أوضح المدير التنفيذي للبنك الإيراني البيلاروسي تي سي إمكانيات والتسهيلات التي يتمتع بها هذا البنك باعتبارها فرصة لتطوير التجارة بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين.

وفي نهاية الجزء العام من هذا الحدث، عقدت اجتماعات منفصلة بين ممثلي الشركات البيلاروسية وسفير إيران وممثلي الدائرة الاقتصادية بالسفارة.

ولم يذكر التقرير المستلم إحصائيات التبادلات التجارية بين إيران وبيلاروسيا في عامي 2023 و2022.

وكان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيلاروسيا قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء خطوط السكك الحديدية لزيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 300 مليون دولار وفي خطوة تالية إلى مليار دولار.