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كنعاني: إيران تثمن جهود البحرية الباكستانية لإنقاذ الصيادين الإيرانيين

كنعاني: إيران تثمن جهود البحرية الباكستانية لإنقاذ الصيادين الإيرانيين
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تقديره للجهود التي قامت بها البحرية الباكستانية في إنقاذ ثمانية صيادين إيرانيين تعرضوا لحادث.

العالمإيران

وكتب ناصر كنعاني، على موقع إكس: نقدر العمل الإنساني وفي الوقت المناسب الذي قامت به البحرية الباكستانية لإنقاذ ثمانية صيادين إيرانيين تعرضوا لحادث في المياه الدولية.

وأضاف كنعاني أن علاقات الصداقة بين البلدين إيران وباكستان تتجاوز الحدود الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن البحرية الباكستانية أعلنت يوم الإثنين أن السفينة الحربية بي أن إس آليرموك التابعة للبحرية الباكستانية أنقذت ثمانية صيادين إيرانيين في المياه المفتوحة.

وبحسب مصادر إخبارية، اشتعلت النيران في قارب هؤلاء الصيادين الإيرانيين، وتم تنفيذ عملية إطفاء الحريق بنجاح من قبل البحرية الباكستانية.

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