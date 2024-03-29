إيران...نمو الإيرادات الحكومية المستدامة بنسبة 57%

العالم – إيران

وقدم داود منظور، إحصائيات حول تنفيذ قانون موازنة العام الماضي على الفضاء الإلكتروني وكتب: لقد مر عام 1402(هـ.ش.. إنتهى في 19 آذار/مارس) بشكل جيد من حيث الميزانية وتمويل الأجهزة التنفيذية، بحيث في المجمل، تم تعبئة 2100 ألف مليار تومان من الموارد، والتي شهدت نموا بنسبة 38٪ تقريبا مقارنة بعام 1401.

وأضاف أن: تخصيص اعتمادات الإنفاق بلغ 1620 ألف مليار تومان، أي بنسبة نمو 43% مقارنة بعام 1401.

وتابع نائب الرئيس الإيراني : إن مخصصات مشاريع اقتناء الأصول الثابتة وصل إلى 303 ألف مليار تومان بنسبة نمو 20%.

وأوضح منظور أن: الدخل المستدام للحكومة، بما في ذلك الضرائب والجمارك وأرباح الشركات المملوكة للدولة، ارتفع بنسبة 57%، كما نما تحويل الأصول الرأسمالية، بما في ذلك صادرات النفط والغاز، بنسبة 17%.