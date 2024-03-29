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كنعاني: فجائع غزة الأليمة، مختبر لقياس مصداقية حقوق الإنسان

كنعاني: فجائع غزة الأليمة، مختبر لقياس مصداقية حقوق الإنسان
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن فجائع غزة المؤلمة خلال الأشهر الستة الماضية، تمثل مختبرا لقياس مدى التزام الحكومات والأوساط الدولية تجاه حقوق الإنسان.

العالمإيران

وكتب كنعاني اليوم الجمعة على حسابه الشخصي في منصة "إكس": إن فجائع غزة المؤلمة خلال الأشهر الستة الماضية، تمثل مختبرا لقياس مدى التزام الحكومات والمؤسسات والأوساط الدولية بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والدولية تجاه حقوق الإنسان.

وأضاف أن: كيفية ردة فعل الدول ومسؤولي الحكومات المتمشدقة بحقوق الإنسان إزاء الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش كيان الأبارتايد الإسرائيلي على شواطئ جنوب غربي غزة في قتل ودفن شابين فلسطينيين غير مسلحين يظهر بجلاء مدى صدقيتهم في شعاراتهم ومزاعمهم بشان حقوق الإنسان.

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