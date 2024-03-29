المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

العالم - خاص العالم

في اليوم الخامس و السبعين بعد المئة من الحرب على قطاع غزة احتدمت المعارك في قلب مدينة غزة وخان يونس، وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا غرب حي تل الهوى، وقالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة واحد و ستين جنديا منذ الأحد الماضي.

كتائب القسام اكدت أن مجاهديها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات واوقعوها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم.

وفي بلاغ آخر، أكد مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفتي “الياسين مئة و خمسة و”تاندوم” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اضافة إلى استهداف دبابتين غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح استهداف آلية عسكرية تابعة للاحتلال بقذيفة ار بي جي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

سرايا القدس هي الأخرى قصفت بالهاون مع كتائب المجاهدين تجمعات لجنود وآليات العدو بمحيط مجمع الشفاء واستهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “تاندوم” في محيط تقاطع مجمع الشفاء بشارع الثورة غرب مدينة غزة.

في المقابل اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي واصابة ثمانية اخرين وصفت حالتهم بالخطرة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة جرحى الاحتلال منذ بدء العدوان إلى ثلاثة آلاف و مئة و ستين ضابطا وجنديا مصابا، بينهم أكثر من ألف و خمسمئة أصيبوا خلال الهجوم البري.