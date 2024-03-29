شاهد.. عشرات الحافلات تسير باتجاه الاقصى وتتحدى قرارات الاحتلال

العالم - مراسلون

الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك قوات الاحتلال تنتشر بكل أرجاء المدينة المقدسة وبحاراتها وازقتها وأخيائها حواجز ونقاط تفتيش كل ذلك لتقيد دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك.

وقال خطيب المسجد الاقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، ان "المفروض ان تكون الاعداد ازيد من 100 الف لكل عام ولكن هذه المرة الاعداد اقل من ذلك والسبب الحواجز العسكرية ثم القيود على اخواننا في مناطق 48"

فلسطينيو الداخل المحتل عام 48 وفي ظل تزايد قرارات الابعاد بحق عدد منهم قاموا بتسير عشرات الحافلات نحو المسجد الاقصى المبارك في خطوة لتحدي الاحتلال الذي يحاول بكل الوسائل لمنعم من الوصول الى المدينة المقدسة ومسجدها المبارك.

وقال المحامي، جمال زبارقة، ان "رغم كل المعوقات والمنغصات التي يحاول الاحتلال يفرضها على الوافدين الى المسجد الاقصى المبارك الا انه هذه الالاف وهذه الجموع التي امت المسجد الاقصى المبارك وهي تتجاوز وتجاوزت كل معوقات الاحتلال واستطاعت ان تصل الى المسجد الاقصى المبارك".

وينتشر داخل وخارج المسجد الاقصى المبارك أكثر من ثلاث الالاف شرطي وسط حصار يفرض على المدينة منذ أندلاع الحرب.