شاهد.. حزب الله يستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان

العالم - خاص بالعالم

من لبنان الى مستوطنات ومواقع الاحتلال الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة يتواصل إطلاق الصواريخ وتتواصل ردود المقاومة على اعتداءات الاحتلال التي ارتكبها في الساعات الأخيرة على مناطق داخل لبنان وفي سوريا.

وفيما كثف الاحتلال من غاراته وقصفه المدفعي على بلدات شبعا وكفركلا والخيام وغيرها من القرى اللبنانية الجنوبية وأطرافها نشر الاحتلال لقطات قال إنها توثق لحظة استهداف سيارة في بلدة البازورية الجنوبية زاعما أنها تقل عنصرا او قياديا من حزب الله.

وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت أعلن أنه أصدر تعليماته لقيادة المنطقة الشمالية بتوسيع ما أسماها الحملة في الشمال مشيرا الى إبلاغه واشنطن ووسطاء بهذا الأمر.. أما البحث في الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشمال جراء صواريخ المقاومة فكانت محور اجتماع قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين مع رؤساء مستوطنات تسلموا مناصبهم حديثا في المنطقة الشمالية.

‏المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون بالقذائف المدفعية موقعة فيها اصابات مؤكدة. وفي اطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع جل العلام وانتشارا لجنود العدو في ‌‏محيطه بصواريخ فلق.



كذلك ‏استهدفت المقاومة مقر قيادة الفرقة الحادية والتسعين في ثكنة برانيت بصواريخ بركان وحققت إصابة مباشرة وتجمعا لجنود الاحتلال في قلعة هونين عند الحدود مع فلسطين المحتلة.



وأقر إعلام الاحتلال بإصابة منازل في مستوطنة المطلة بصوارويخ مضادة للدروع اطلقت من لبنان كذلك كشف عن انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء منطقة 'برانيت' على الحدود مع لبنان.