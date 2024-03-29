فيديو خاص: بيانات صادمة حول صادرات تركيا إلى "إسرائيل"؟!!

العالم - مراسلون

مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في غزة تحضر قضيه المقاطعه التجارية والسياسيه الى الواجهة.



تركيا واحده من ابرز الدول التي تثار بها القضيه فبعد السجل طويل حول تناقصي حجم تبادل التجاريه التركية الاسرائيلي تكشف هيئه الاحصاء التركية بيانات صادمه حول استمرار الصادرات الى الاحتلال بما يشمل الذخائر والبارود وقطع الاسلحه منذ بدايه يناير من العام الحالي.



بحسب قاعده بيانات احصاءات تجاره الخارجيه فانه خلال شهرين الماضيين صدرت تركيا الى الاحتلال الاسرائيلي ذخيره واسلحه بقيمة مليونين و 2919058 ليره تركيه كما بلغت صادره البارود والمواد المتفجره مليونا 1940036 ليره تركية، في حين سجلت الصادرات الكيميائية قيمه بلغت 330,75,119 ليره تركية.

ورغم ان هذه الانواع من الصادرات شاهده انخفاض المقارنة بالفتره ذاتها من العام الماضي الا ان استمرارها اثار جدلا كبيرا في الساحات التركيه، وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.



الارقام الوارده ومن معهد الاحصاء التركي كشفت ان اكتوبر تشرين الاول 2023 شهد ارتفاعا في صادرات التركية الى الاحتلال بنسبة 29% مقارنه بالفتره نفسها من العام 2022 في حين شهادة الواردات انخفاضا ملحوظا بنسبة 59%.



وقالت الهيئة ان الهيئة ان الكيان الاسرائيلي احتل المركز الثالث عشر في قائمة الدول الاكثر استيرادا للمنتجات التركيه خلال عام 2023 مشكله اثنين فارزه 1% من مجموع صادرات تركيا.



الارقام التي كشفها معهد الاحصاء التركي تاتي في وقت تواصل فيه الجهات الرسميه التركيه التاكيد على تناقص حسب التبادل التجاري مع الاحتلال، وهو ذات الوقت التي تتصاعد فيه الاصوات الشعبيه في تركيا الداعيه لقطع كافة العلاقات التجاريه والسياسيه مع الاحتلال الاسرائيلي كاردا طبيعي على جرائمه في غزة.