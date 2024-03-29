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رئيس باكستان يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران

رئيس باكستان يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير آليات التجارة بطريقة المقايضة بما يخدم مصالح البلدين.

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وشدد زرداري لدى لقائه السفير الإيراني لدى إسلام آباد اليوم الجمعة التزام بلاده بالمضي قدما في العلاقات مع إيران وقال إن أمام البلدين فرصا كبيرة لتمتين التعاون الاقتصادي.

كما دعا إلى التعاون الوثيق بين طهران وإسلام آباد لمواجهة التحديات المشتركة.

أما السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم فقد قدم التهاني للرئيس زرداري لتوليه الرئاسة في باكستان وقال إن إيران وباكستان يتمتعان بعلاقات تاريخية ودينية وثقافية تعززت مع الوقت.

وشدد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون المصرفي والتجارة عبر الطرق البرية والجوية والسككية بين البلدين.

وقال إن باكستان بوسعها أن تستفيد من إمكانات وطاقات النقل الإيرانية في إطار خط جابهار-زاهدان للسكك الحديد للتجارة مع آسيا الوسطى وأوروبا وكذلك تركيا.

وكان آصف علي زرداري زعيم حزب الشعب والمرشح المشترك للتيار الائتلافي بباكستان قد انتخب رئيسا للبلاد بتصويت من مجلسي الشيوخ والوطني كرابع عشر رئيس لجمهورية باكستان.

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