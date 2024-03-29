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عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

عطايا للعالم: شكلت غرفة عمليات مشتركة بين اطراف محور المقاومة منذ داية العدوان

الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، انه منذ بداية العدوان على قطاع غزة تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اطراف محور المقاومة. واضاف في مقابلة خاصة مع قناة العالم ان المقاومة موحدة سواء في فلسطين او على مستوى دول محور المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عطايا في لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية، إن العدو الصهیوني يمارس بقيادة أميركية على الشعب اللفلسطيني الهمجية والوحشية، وحيث حشدت كل حلفائها من بريطانيا والعديد من الدول الغربية بشكل مباشر أو غير مباشر بارسال السلاح والبوارج الحربية.

وأضاف، أن معظم دول العالم أما عاجزة أو متواطأة وغطت هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار عطايا إلى أن يان الاحتلال الإسرائيلي أثبت في عدوانه على غزة أن كل المشاريع والمواثيق الدولية ما هي إلا حبر على ورق و أن العالم تسوده قانون الغابة.

ولفت عطايا إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تتفاجأ في وحشية العدو الصهيوني لأنه يمارسها منذ عام 1948 على الشعب الفلسطني أنما تفاجأت بالصمت العالمي والدول التي تتغنى بالحرية وحقوق الانسان.

وأكد عطايا أن العدوان الإسرائيلي الهستيري والهمجي على قطاع غزة سيكون له تداعيات كبيرة، المقاومة لديها ايمانا واضحا وكذلك عند القيادات في إيران بأن الانتصار حتمي وقادم وهزيمة العدو تأتي لا محال.


وأشار إلى أن أميركا تريد ان تبض صورتها بعدم التصويت ضد القرار الأممي بعد أن تلطخت بدعمها للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد عطايا أن المعركة في غزة لم تنته بعد ولا ينبغي أن نخدع بالإعلام ونتائج المعركة هي التي ترسم ملامح الوضع ما بعد الحرب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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