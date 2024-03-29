سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

العالم - سوریا

وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".

وأضاف بوبوف أنه نتيجة إطلاق عبوة ناسفة من طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون على مواقع قوات الحكومة السورية في قرية معرة موخوس في محافظة إدلب، أصيب عسكري سوري.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.

وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.

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وأضاف كوليت: "دمرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية في منطقة بلدة قباسين بمحافظة حلب، معسكر تدريب لمسلحين ضالعين في قصف قوات نظامية سورية، حيث قُتل 25 إرهابيًا على الأقل".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.

وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".

وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.