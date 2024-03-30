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الاحتلال يواصل غاراته وقصفه المدفعي العنيف على قطاع غزة

الاحتلال يواصل غاراته وقصفه المدفعي العنيف على قطاع غزة
السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر إعلامية إفادتها بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات عنيفة وسط قطاع غزة، في حين أصيب 8 مواطنين على الأقل جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منتصف الليل شرق رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف تجاه المنطقة.

وأفادت مصادر عائلية باستشهاد 13 مواطنًا منهم 10 من عائلة العبادلة في بلدة القرارة شرق خانيونس جراء قصف إسرائيلي قبل يومين.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الثالث عشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم السابع تواليًا.

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