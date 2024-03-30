شاهد.. تظاهرات حاشدة بمختلف محافظات اليمن تنديدا بالعدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

قادمون للعام العاشر وفلسطين قضيتنا الأولى مستمرون للشهر السادس إنتصارا لغزة، وفي شهر الجهاد والانتصار على طريق القدس نمضي في التصعيد من بحار اليمن من باب المندب الى قواعد الكيان المؤقت في الأراضى المحتلة وقواعد تحالف دعمه وصولا الى المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح وفي جعبة اليمن الكثير من المفاجآت والقدرات العسكرية القادمة.

موقف أعلنه قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية ويؤكد عليه الإجماع الشعبي بخروجه المليوني المتجدد هذا في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية.

وقال احد المشاركين في التظاهرات لمراسل قناة العالم: إن اليمن حكومة وقيادة وشعبا مع شعب فلسطين، ورسائل السيد القائد كانت واضحة، وفي عامنا العاشر، ان قدرتنا العسكرية قادمة قوية ممتدة بإذن الله عز وجل الى عمق الكيان الاسرائيلي والى تل ابيب وان كل اليمنيين خلف قيادتهم ومع غزة قلبا وقالب لن نتخلى عنهم حتى يتحقق النصر.

هتافات طوفان اليمن البشري جددت الولاء والعهد بمواصلة الثبات على الموقف اليمني في دعم ونصرة طوفان الأقصى وتفويض السيد الحوثي بكل خيارات الردع القادمة لإيقاف مجازر الحرب والحصار بحق أبناء غزة.

بيان مسيرات اليمن المليونية ندد باستمرار المواقف الدولية والعربية المخزية إزاء استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا محور المقاومة في مختلف الساحات وكل أحرار العالم بتوجيه أقسى الضربات ضد الكيان الصهيوني وداعميه في مختلف جبهات المواجهة السياسية والعسكرية والاقتصادية، باعتباره الحل الوحيد لردع العدوان وإيقاف جرائم الحرب والابادة بحق الأطفال والنساء في ظل استمرار شريعة الغاب وغياب العدالة الدولية.