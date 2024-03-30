شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين

العالم - ايران

بالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر رمضان المبارك وعشية يوم القدس العالمي، عقدت ملتقيات تضامنية مع فلسطين وشرح لنهضة تحرير القدس، بجهود الأحزاب والتنظيمات الدينية الباكستانية.

وفي هذا الصدد، عقد ملتقى تحرير القدس برعاية حزب الوحدة الإسلامي ومجلس التضامن الوطني الباكستاني، وملتقى احياء ذكرى شهداء فلسطين وكشمير باستضافة قناة SACH TV ، وندوة التضامن مع فلسطين باستضافة مؤسسة دعم فلسطين في باكستان.

وأكدت الشخصيات السياسية والدينية البارزة والنشطاء المدنيون والإعلاميون الباكستانيون، خلال كلماتهم في هذه الملتقيات، التزامهم بالدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة، ومقاومة أي مؤامرة تسوية مع الكيان.

كما شارك في مؤتمر تكريم الشهداء، رضا أميري مقدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، ومجيد مشكي المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية، وعطا تارير وزير الإعلام في الحكومة الباكستانية.

واعتبر السيناتور العلامة ناصر عباس جعفري رئيس حزب وحدة المسلمين الباكستاني، دعم فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني قضية استراتيجية للعالم الإسلامي، وأكد: اليوم ظهر الوجه البغيض لأمريكا وحلفائها بدعم جرائم الكيان الصهيوني والتي اصبحت مفضوحة أمام شعوب العالم.

ودعا الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وإرسال المزيد من المساعدات لاهل غزة والمشاركة بنشاط في المحافل الدولية للضغط على الكيان الصهيوني لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال علي محمد خان، ممثل حزب حركة العدالة في البرلمان الباكستاني، إن "يوم القدس العالمي هو مظهر لوحدة مسلمي العالم للدفاع عن فلسطين بصوت واحد ضد إسرائيل".

وأضاف: قضية فلسطين ليست قضية سنة وشيعة ، لكن وحدة الأمة الإسلامية واجتماعنا جميعا تحت راية الإسلام والقرآن هو المفتاح لتعزيز جبهة المقاومة الفلسطينية ومواجهة أعداء الإسلام.

العلامة السيد افتخار حسين نقوي، رئيس قناة SACH الإخبارية الباكستانية، في ملتقى تكريم شهداء فلسطين وكشمير، حيا ذكرى الإمام الخميني (رض) وأمره التاريخي باقامة يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان وقال: ان يوم القدس العالمي هو اليوم الذي يتحد فيه العالم لنصرة شعب فلسطين المظلوم والتعبير عن غضبه ضد الكيان الصهيوني المقيت.

وأكد: نطالب بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، ويطالب مسلمو العالم بانسحاب الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.

وطالب حكومة بلاده باقامة يوم القدس العالمي على المستوى الوطني.

وقال صابر أبو مريم الأمين العام لمؤسسة مناصرة فلسطين في باكستان، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر التضامن مع فلسطين في إسلام آباد: "بفضل مبادرة الإمام الخميني التاريخية والإجراءات الذكية لمحور المقاومة الفلسطينية، فان العالم يتجه نحو جغرافيا من دون الكيان الصهيوني لأن المسلمين اكتسبوا القوة والكيان لم يعد قادرا على الوقوف في وجه فصائل المقاومة الإسلامية.

وأضاف: فلسطين ومعركة مقاتلي القدس اليوم في غزة هي معيار الحق والباطل. ويجب على العالم الإسلامي أن يتحرك قدما لحل هذا الهم المشترك والوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى إضعاف فلسطين والقضاء على جبهة المقاومة.