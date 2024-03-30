مسيرة بالمسجد الأقصى دعما للمقاومة ونصرة لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وشارك في المسيرة مئات المصلين، ثم تمركزت عند البائكة الجنوبية بين المصلى القبلي وصحن قبة الصخرة المشرفة، وأطلق الشبان المفرقعات في سماء المسجد.

وحسب "وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)"، ردد المشاركون تكبيرات وهتافات تضامن ونصرة مع أهالي غزة والمقاومة، منها "غزة هاشم ما بتركع لا بدبابة ولا بمدفع" و"من القدس تحية لغزتنا الأبية" و"من القدس تحية لحماس الأبية"، و'من أطفالك يا أقصى لأحرارك في غزة"، و"تحية لكتائب عز الدين".

وشهدت بوابات المسجد الأقصى المبارك ازدحامات كبيرة بعد انتهاء الصلاة عند مغادرة المصلين المسجد.

وأدى 150 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء خروجه من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وعلى المصلين.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت حي عين اللوزة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وانتشرت بين المنازل.

كما اندلعت مواجهات مساء السبت بين قوات الاحتلال والشبان عند الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.