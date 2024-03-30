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واشنطن بوست:

أميركا بصدد إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات لكيان الاحتلال

أميركا بصدد إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات لكيان الاحتلال
السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، حتى مع إبدائها علنا مخاوف حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.

يذكر، ان واشنطن تقدم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لكيان الاحتلال، وهي حليفته منذ فترة طويلة.

وتغدق الولايات المتحدة على الكيان المحتل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لهذا الكيان العدواني، والذي يقولون إنه يمنحه شعورا بالطمأنينة بالإفلات من العقاب.

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