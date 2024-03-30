أميركا بصدد إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات لكيان الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.

يذكر، ان واشنطن تقدم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لكيان الاحتلال، وهي حليفته منذ فترة طويلة.

وتغدق الولايات المتحدة على الكيان المحتل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لهذا الكيان العدواني، والذي يقولون إنه يمنحه شعورا بالطمأنينة بالإفلات من العقاب.