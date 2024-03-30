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منتقدا ازدواجية المعايير..

سيناتور ديمقراطي ينتقد ارسال بايدن مساعدات لغزة واسلحة لنتنياهو

سيناتور ديمقراطي ينتقد ارسال بايدن مساعدات لغزة واسلحة لنتنياهو
السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إنه “لا يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن الدعوة بمصداقية لإيصال المساعدات إلى غزة بينما ترسل الأسلحة التي تستخدمها حكومة بنيامين نتنياهو لقتل الفلسطينيين الأبرياء بشكل عشوائي”.

العالم - الاميركيتان

وأضاف ميركلي من (ولاية أرويغون) في منشور له على "إكس”: "هذا خطأ على جميع المستويات”.

والسيناتو ميركلي، هو أول عضو في الكونغرس من ولاية أوريغون يدعو لوقف إطلاق النار في غزة في شهر نوفمبر الماضي، لينضم بذلك إلى عضو آخر في مجلس الشيوخ وما لا يقل عن 43 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي.

وفي نوفمبر، دعا ميركلي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان مدمر تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال ميركلي في بيان صادر عنه: “مع التزايد الحاد في عدد القتلى المدنيين (في غزة) رفع العديد من الأمريكيين، بما في ذلك سكان ولاية أوريغون أصواتهم لوقف هذه المذبحة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “أتفق أيضًا مع هذه الفكرة، ولذلك أدعو إلى وقف إطلاق النار”.

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