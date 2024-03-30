شاهد.. تظاهرات حاشدة في مختلف دول العالم تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - خاص بالعالم

على وقع جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة، خرجت مسيرات حاشدة في مختلف دول العالم مطالبة بوقف الحرب وفك الحصار عن سكان القطاع.

باحات المسجد الأقصى شهدت مسيرة حاشدة إسنادا لأهالي قطاع غزة ودعما المقاومة.

بدورها مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة شهدت مشاركة آلاف الفلسطينيين ولأول مرة منذ أشهر في مسيرة حاشدة تنديدا بالمجازر الوحشية وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة والقدس المحتلة.

الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت هي الاخرى ولأول مرة منذ بدء العدوان على غزة مظاهرات تضامنية مع سكان قطاع غزة من قبل عرب 48 طالبوا فيها بوقف اطلاق النار وإنهاء الصراع.

وقال ناشط سياسي في فلسطين المحتلة: ما نحتاج إليه هو إنهاء الصراع برمته. لا يمكننا أن ننظر إلى خطوات صغيرة بعد الآن. لا يمكننا أن نقول: أنهوا الصراع، أنهوا الاحتلال، بل أنهوا الصراع برمته!

كما خرجت اعداد من المصريين عقب صلاة الجمعة في مسيرة احتجاجية ضد العدوان الاسرائيلي على غزة منادين بادخال المساعدات لاهالي القطاع.

وفي المغرب خرجت جموع ابناء الشعب في مسيرات قرب مقر البرلمان بالعاصمة الرباط منددين بجرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية وذلك في سياق يوم تضامني مع الفلسطينيين على اعتاب إحياء ذكرى يوم الأرض توزع فيه المشاركون على 100 تظاهرة في 52 مدينة.

إلى ذلك تجمع مئات الناشطين المدنيين أمام قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك للاحتجاج على دعم الرئيس الاميركي جو بايدن للكيان الإسرائيلي.

وقال احد المتظاهرين الاميركيين: لقد أتيت هنا للاحتجاج على سياسة الرئيس بايدن باعتباره مجرم حرب بسبب دعمه لـ"إسرائيل" وتقديم مليارات الدولارات والسلاح لاستخدامه ضد الفلسطينيين، ما تسبب بإبادة جماعية راح ضحيتها آلاف الاطفال.

وفي إيران خرجت حشود أبناء الشعب عقب إقامة صلاة الجمعة في تظاهرات تنديدا بمجازر كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل ودعما للمقاومة.

وقالت متظاهرة ايرانية: نرى اليوم إبادة الاطفال في غزة بسبب المجاعة فيما يلتزم أدعياء حقوق الانسان الصمت.

مدينة كراتشي الباكستانية شهدت هي الاخرى تظاهرات شعبية دعما للفلسطينيين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.