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الإحتلال يدمر مقري بلديتي البريج والزوايدة وسط غزة

الإحتلال يدمر مقري بلديتي البريج والزوايدة وسط غزة
السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقري بلديتي البريج والزوايدة وتدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب" وكالة معا"، قالت البلديات، في بيان، إن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي".

وأضافت أن "الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة وأخرجهما عن الخدمة".

واعتبرت أن "الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم".

وذكرت البلديات أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل على جعل القطاع غير صالح للسكن".

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